Alegeri locale si europarlamentare 2024! Vezi care este programul mijloacelor de transport in comun in Cluj-Napoca, pe 9 iunie

Compania de Transport Public Cluj-Napoca ( CTP) a anuntat intre ce ore vor circula autobuzle pe data de 9 iunie 2024, in contextul desfasurarii alegerilor locale si europarlamentar.Astfel, mijloacele de transport in comun vor circula in ziua mentionata mai sus, intre orele 5:00 si 23:00, anunta reprezentantii CTP Cluj.,,Compania ... citește toată știrea