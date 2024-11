Alegeri parlamentare 2024: Mii de romani din diaspora au iesit la vot in primele ore de la deschiderea sectiilor

Alegerile parlamentare din 2024 au debutat vineri, 29 noiembrie, la ora 20:00 (ora Romaniei), odata cu deschiderea primei sectii de votare din diaspora.Pana sambata dimineata, la ora 7:00, peste 4.700 de romani din diaspora si-au exercitat dreptul de vot. In strainatate, procesul de votare are loc in 950 de sectii de votare si se desfasoara sambata, 30 noiembrie, intre orele 7:00 - 21:00 (ora locala), si duminica, 1 decembrie, in acelasi interval orar. Din cauza diferentelor de fus orar, ... citește toată știrea