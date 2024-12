Alegeri parlamentare. S-au deschis sectiile de vot. Peste 18.800 de clujeni au votat deja la primele ore

Sectiile de vot s-au deschis in aceasta dimineata, la ora 07.00 si se vor inchide la ora 21.00. In Cluj sunt amenajate 667 de sectii de votare si sunt asteptati la vot 615.933 de alegatori.Deja, pana la ora 08.00 au votat in Cluj-Napoca 18.371 de oameni, prezenta la vot ajungand la 3,06%.In Cluj sunt amenajate 667 de sectii de votare si sunt asteptati la vot 615.933 de alegatori.La nivel national, aproximativ 250.000 de romani au venit sa voteze reprezentantii in Parlamentul Romaniei pana ... citește toată știrea