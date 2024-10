Alegeri prezidentiale 2024. Cum vor putea vota romanii din strainatate

La alegerile prezidentiale din 2024, romanii din strainatate vor putea vota, fie prin corespondenta - daca s-au inscris pentru un astfel de vot - fie la sectiile de votare amenajate in tara in care se afla. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat ca 6.650 de romani au optat pentru votul prin corespondenta."Au fost inscrisi si validati 6.650 de cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate. Pana la data de 30 octombrie acestora le vor fi expediate ... citește toată știrea