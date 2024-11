ALEGERI PREZIDENTIALE 2024: Prezenta la vot in judetul Cluj! Cati clujeni au ajuns pana acum la urne

UPDATE ORA 12:00La ora 12:00, un numar total de 91.940 oameni au votat, din care 73.886 pe listele permanenete, 17,258 pe listele suplimentare si 786 cu urna mobila. In total, pana la aceasta ora, in Romania, un numar de 3.067.484 oameni si-au exprimat votul.----Romanii sunt asteptati astazi la urne pentru a vota urmatorul presedinte al tarii. Alegatorii au 13 candidati din care pot alege. Sectiile de votare s-au deschis in toata tara la ora 7:00 diminata si se vor inchide la ora 21:00.In ... citește toată știrea