ALERTA alimentara! Bacterie periculoasa, descoperita in mai multe sortimente de crenvursti vandute in magazinele din Romania

In urma detectarii bacteriei periculoase Listeria Monocytogenes in mai multe sortimente de crenvursti Wudy, furnizorul a decis retragerea de la vanzare a tuturor produselor din magazinele din Romania. Clientii care au cumparat produse din aceste loturi sunt rugati sa nu le consume.Mai exact, Nordic Import Export, distribuitor in Romania, a decis retragerea voluntara de crenvursti Wudy clasic, la diferite gramaje, crenvursti din pui si curcan, crenvursti premium cu branza/clasic, crenvursti ... citeste toata stirea