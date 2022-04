Alerta alimentara. Opt din 10 marci de crenvursti din Romania, nu ar trebui folosite pentru copii

E-urile din crenvurstii de pui s-au mentinut, in Romania, la acelasi nivel din anul 2009, dar aditivii si cantitatea de sare, in schimb, au crescut. InfoCons a realizat un studiu comparativ cu privire la evolutia produselor tip crenvursti de pui in perioada 2009 - 2022, iar rezultatele nu sunt deloc satisfacatoare pentru consumul public."Opt din 10 marci de crenvursti pentru copii ar trebui sa nu fie folosite pentru hrana acestora", a spus Costel Stanciu, de la Asociatia Pro consumatori, ... citeste toata stirea