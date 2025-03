Alerta alimentara! Prefectul Clujului a interzis importul de carne si lapte din mai multe tari europene

Maria Forna, prefectul judetului Cluj, a anuntat ca s-a intalnit cu Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor, alaturi de care a decis sa opreasca importul de carne si de lapte, printre altele, din doua tari europene. Hotararea vine in urma cresterii numarului de focare de febra aftoasa in Ungaria si Germania.Astfel, autoritatile au decis "interzicerea intrarii in tara a transporturilor de animale, carne, lapte, furaje, ingrasaminte naturale si material seminal provenind din aceste tari, pe ... citește toată știrea