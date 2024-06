Alerta clujean disparut: Un barbat de 58 de ani e dat disparut. L-ati vazut? Sunati la 112- FOTO

Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati astazi, in jurul orei 15.30, despre disparitia lui MANASES BALASZ, un barbat in varsta de 58 de ani. Acesta a plecat voluntar de la locuinta sa din localitatea Suatu, indreptandu-se spre locul de munca, insa pana in prezent nu a mai revenit acasa.MANASES BALASZ are urmatoarele semnalmente: inaltime aproximativa de 1,70 m, greutate de aproximativ 65 de kg, ochi caprui si par grizonat. La momentul plecarii, el purta haine ... citește toată știrea