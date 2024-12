Alerta copil disparut in Cluj-Napoca! A plecat dintr-un centru de plasament si a nu a mai venit. A mai disparut si acum 2 saptamani si l-a gasit politia

Alerta de disparitie in Cluj-Napoca: Minorul Fernando Lingurar a plecat dintr-un centru de plasamentIn seara zilei de 3 decembrie 2024, in jurul orei 19:50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost informata despre disparitia unui minor de 13 ani, pe nume Lingurar Fernando. Potrivit autoritatilor, acesta a plecat voluntar dintr-un centru de plasament din municipiu in jurul orei 19:30 si nu a mai revenit pana in prezent.Semnalmentele minorului:Inaltime aproximativa: 1,70 mGreutate ... citește toată știrea