Alerta copil disparut in Cluj-Napoca! Baiatul a plecat de ieri dimineata de la un centru de plasament si toata noaptea nu s-a mai intors

Un baiat de 13 ani a disparut, in cursul diminetii de luni, 11 noiembrie, in jurul orei 07:15, dintr-un centru de plasament din Cluj-Napoca. Politia municipiului Cluj-Napoca a transmis ca disparitia minorului a fost semnalata abia la ora 21:25."La data de 11 noiembrie a.c., ora 21.25, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca LINGURAR FERNANDO, in varsta de 13 de ani, a plecat voluntar in cursul zilei, in jurul orei 07.15, dintr-un centru de plasament din ... citește toată știrea