Alerta copil disparut in Cluj-Napoca! O fata de 14 ani a plecat azi-dimineata la scoala si nu a mai venit acasa pana acum. Familia o cauta disperata!

Alerta copil disparut in Cluj-Napoca. O fata de 14 ani a plecat dimineata la scoala si nu a mai venit acasa pana acum. Familia o cauta disperata!AEsI VAZUT-O?Cluj-Napoca: Minora data disparutaLa data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 19:30, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la disparitia minorei Bukos Nicoleta Alecsandra, in varsta de 14 ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul sau din Cluj-Napoca azi-dimineata, in jurul orei 06:30, indreptandu-se spre scoala, ... citește toată știrea