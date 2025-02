Alerta copil disparut in Cluj! O fata din Floresti este cautata in tot Clujul, dupa ce a disparut in urma cu doua zile. Nu se mai stie nimic de ea FOTO

Politia municipiului Cluj-Napoca solicita sprijinul cetatenilor pentru gasirea minorei Harmath Maria Teodora, in varsta de 14 ani, care a disparut in urma cu doua zile.Conform informatiilor oficiale, fata a plecat voluntar de la domiciliul sau din localitatea Floresti la data de 19 februarie si nu a mai revenit. Sesizarea a fost facuta pe 21 februarie, in jurul orei 19:35. ... citește toată știrea