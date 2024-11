Alerta copil disparut in Cluj! Un baietel a plecat singur de acasa si nu a mai venit toata noaptea. Familia il cauta disperata! FOTO

Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata in data de 10 noiembrie, ora 06:00, despre disparitia unui minor in varsta de 10 ani, pe nume HANU DAVID EMANUEL. Acesta a plecat voluntar de la locuinta sa din Floresti in cursul zilei de 9 noiembrie, in jurul orei 14:30, si nu s-a mai intors acasa.Semnalmentele copilului disparut:Inaltime: aproximativ 1,40 mGreutate: ... citește toată știrea