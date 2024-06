Alerta copil disparut- Un baiat din Floresti, Cluj, a plecat de acasa si nu a mai revenit. L-ati vazut? Sunati la 112- FOTO

MINOR PLECAT VOLUNTARLa data de 30 iunie a.c., Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca GRIGUTA VASILE IONUEs, in varsta de 14 ani, din localitatea Floresti a plecat de la locuinta la data de 29 iunie a.c. in jurul orei 10.30 si nu s-a intors pana in prezent.SEMNALMENTE- inaltime aproximativa - 1,60 m, greutate aproximativa 49 de kg, par saten spre bolund, constitutie ... citește toată știrea