Alerta de ger si ninsori in judetul Cluj!

Meteorologii au emis mai multe avertizari de vreme severa, valabile in perioada 15-18 februarie 2025, care includ ninsori viscolite, ger si polei. In acest interval, vremea va fi deosebit de rece, cu nopti si dimineti geroase, in special in nordul, centrul si nord-estul tarii, precum si in zonele montane, unde temperaturile minime vor varia intre -16 si -10 grade Celsius.Incepand de sambata, 15 februarie, ora 10:00, pana marti, 18 februarie, ora 10:00, se asteapta precipitatii mixte, formarea