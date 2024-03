Alerta de vreme rea in toata tara! Se anunta ploi si la Cluj

Romania se afla sub o avertizare de tip nowcasting de vreme rea.Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), toata tara se afla sub o alerta de precipitatii si vant puternic, incepand cu data de 12 martie, ora 05:00, pana in data de 13 martie, ora 10:00In intervalul mentionat, vor fi precipitatii moderate cantitativ in jumatatea de est a tarii, unde si vantul va avea intensificari, cu rafale in general de 45...55 km/h. ... citește toată știrea