Alerta, fata disparuta in Cluj-Napoca! A disparut dintr-un centru de plasament! Daca ati vazut-o, sunati URGENT la 112

UPDATE, ora 21:11Minora a revenit in centrul de plasament. Din primele verificari, aceasta nu ar fi fost victima vreunei infractiuni, au anuntat reprezentantii IPJ Cluj-------------------------------------AEsI VAZUT-O? Politia cauta o minora disparuta dintr-un centru de plasament din Cluj-NapocaPolitia municipiului Cluj-Napoca solicita sprijinul cetatenilor pentru gasirea minorei Rostas Francesca Andra, in varsta de 14 ani, care a plecat voluntar dintr-un centru de plasament situat in ... citește toată știrea