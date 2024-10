Alerta in Cluj-Napoca: Doi copii au disparut fara urma din Piata 14 iulie, din Grigorescu/ Daca i-ati vazut, sunati la 112!

MINORI PLECAEsI VOLUNTARPolitia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata pe data de 10 octombrie 2024 despre disparitia a doi minori din Cluj-Napoca, COCOI DARIA ALEXANDRA si AJTAI ALEXANDRU HOREA RAFAEL, ambii in varsta de 13 ani, plecati voluntar. Acestia au fost vazuti ultima oara in jurul orei 14:30, in zona Piata 14 Iulie din Cluj-napoca.Semnalmentele lor: Daria are inaltimea de aproximativ 1,65 m, este bruneta si purta o bluza neagra, pantaloni scurti roz si adidasi albi, iar ... citește toată știrea