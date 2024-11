Alerta in Cluj-Napoca! Un tanar de 26 de ani a disparut dupa ce a plecat dintr-un spital: Nu se mai stie nimic de el! FOTO

La data de 18 noiembrie 2024, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la disparitia lui Varga Antonio Calin, in varsta de 26 de ani. Tanarul a plecat voluntar dintr-o unitate medicala din Cluj-Napoca in jurul orei 17:15 si nu a mai revenit pana in prezent.Semnalmentele persoanei disparute:Inaltime aproximativa: 1,70 mGreutate aproximativa: 50 ... citește toată știrea