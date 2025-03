Alerta in Cluj! Un barbat a intrat in mai multe case, iar apoi a devastat locuinta unui preot din Apahida, zona Cabaus: "S-a baricadat in casa parohiala"

Un incident grav a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 7, pe raza comunei Apahida, judetul Cluj. Un barbat de origine turca cu resedinta in Brasov a intrat in mai multe locuinte de pe strada Fantanele din satul Dezmir. Proprietarii au alertat politia. Individul a mers mai departe, indreptandu-se spre casa parohiala din satul Sannicoara, zona Cabaus, comuna Apahida.Acolo, acesta a spart un geam si a patruns in Casa Parohiala, provocand distrugeri semnificative. Speriat pentru siguranta ... citește toată știrea