Alerta in Cluj! Un individ periculos se expune indecent in fata copiilor din Parcul Stadion/ Se preface ca aduna PET-uri si se infiltreaza printre cei mici

Parintii care isi duc copiii in Parcul Stadion din Cluj-Napoca sunt in alerta, dupa ce un individ periculos a fost surprins ascunzandu-se in constructiile destinate copiilor din locul de joaca.Potrivit martorilor, barbatul se preface ca aduna PET-uri, insa in realitate profita de structurile inchise pentru a se "expune" in mod indecent in fata celor mici.O mama aflata in parc sustine ca a alertat politia, insa autoritatile nu l-au retinut pe suspect. Ea i-a sfatuit pe parinti sa fie ... citește toată știrea