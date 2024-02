Alerta in Floresti! A disparut o minora in varsta de 16 ani, Politia si familia o cauta - FOTO

O minora in varsta de 16 ani este cautata de politistii clujeni dupa ce a plecat de acasa duminica si nu a mai revenit la domiciliu"La data de 11 februarie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au fost sesizati despre faptul ca minora Gavrila Maria Cristina, in varsta de 16 de ani, a plecat la voluntar la aceeasi data, in jurul orei 11.30, de la locuinta situata in comuna Floresti, iar pana in prezent nu a mai ... citește toată știrea