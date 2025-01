Alerta in Piata Muzeului din Cluj! Un muncitor a cazut de pe Biserica Franciscana. Barbatul a aterizat pe o schela - FOTO si VIDEO

Un incident a avut loc miercuri, in Piata Muzeului din Cluj-Napoca, in zona Bisericii Franciscane.Din primele informatii, un muncitor a cazut de la inaltime pe o schela, la fata locului intervenind pompierii cu o autospeciala cu autoscara dar si ambulanta si Politia.,,Persoana este constienta si cooperanta. Persoana va fi coborata folosind autoscara solicitata in sprijin.", a transmis ISU Cluj, pentru Stiri de Cluj.,,Forte din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj-Napoca intervin in aceste ... citește toată știrea