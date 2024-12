Alerta in scoli! Politistii clujeni avertizeaza cu privire la un nou trend de pe TikTok care face ravagii printre elevi/Ce este Superman Challenge - VIDEO

Superman challenge, un trend care a bagat zeci de copiii in spital, ia amploare in scolile din Romania.Popularizat pe reteaua de socializare Tiktok, este un trend in care copiii se filmeaza in timp ce sar unii in bratele celorlalti. De multe ori elevii sunt scapati de colegii ceea ce duce la rani si chiar si fracturi.Cel putin 40 de elevi au fost raniti in ultimele 4 zile, in Romania. Inspectoratul de Politie Judetean Cluj a emis o avertizare in acest caz.,,Atentie la provocarile ... citește toată știrea