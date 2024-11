Alerta la Cluj! O fetita a disparut pentru a treia oara in ultima luna. Politia o cauta din nou, dupa ce a plecat de ieri si pana acum nu a mai revenit!

Alerta la Cluj: Minora disparuta din Cluj-Napoca!Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata la data de 17 noiembrie despre disparitia minorei Cocoia Daria-Alexandra, in varsta de 13 ani. Aceasta a plecat voluntar din Cluj-Napoca in jurul orei 16.30 si nu a mai revenit pana in prezent.Semnalmentele minorei:Inaltime: aproximativ 1.60 - 1.65 mGreutate: aproximativ 45 kgPar: saten, tuns la nivelul umerilorOchii: capruiLa momentul ... citește toată știrea