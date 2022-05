ALERTA meteo! COD GALBEN de ploi torentiale, grindina si vijelii in Cluj si alte 11 judete din tara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare cod galben care vizeaza ploi torentiale, grindina si vijelii in vestul tarii. Alerta meteo afecteaza 12 de judete si este valabila in urmatoarele ore. In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi 20 - 30 l/mp.Conform avertizarii ANM, marti, intre orele 13.00 - 21.00, in Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali ... citeste toata stirea