Alerta meteo: Cod portocaliu de canicula in mai multe zone ale tarii. Romania se topeste

Romania va fi lovita de canicula zilele urmatoare. Ne asteapta temperaturi de 38 de grade la umbra, pana vineri. Meteorologii au emis un cod portocaliu de canicula in zilele de 29, 30 iunie si 01 iulie.Fenomene vizate: val de caldura persistent si disconfort termic accentuat.Zone afectate sunt vestul tarii, iar restul regiunilor se afla sub cod galben de canicula.In zilele de miercuri, 29 iunie, joi, 30 iunie, si vineri, 01 iulie, valul de caldura va fi persistent in vestul, nord-vestul si ... citeste toata stirea