Alerta meteo de vreme rea! Meteorologii anunta temperaturi negative in Cluj-Napoca

Nu scapam de vremea rea! Expertii Administratiei Nationala de Meteorologie au emis joi o noua alerta meteo de vreme severa.Astfel, de joi, de la ora 10.00, pana sambata, la ora 9.00, vremea va fi rece in cea mai mare parte a tarii, iar pe parcursul noptilor, in regiunile intracarpatice si zonele deluroase, pe alocuri se va produce bruma.Potrivit meteorologilor, in ziua de joi, va ploua temporar in jumatatea de nord a teritoriului si pe arii restranse in rest. Izolat cantitatile de apa vor fi ... citește toată știrea