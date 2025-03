Alerta pentru soferi: Restrictii de circulatie pe autostrada A10 Sebes - Turda, din cauza unui rost de dilatatie. Va dura mai multe zile. Fiti prudenti!

Soferii care tranziteaza Autostrada A10 Sebes - Turda trebuie sa se pregateasca pentru posibile intarzieri in trafic, dupa ce Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj a anuntat instituirea unor restrictii de circulatie in zona kilometrului 39+500. Masura a fost luata in contextul aparitiei unor probleme la infrastructura rutiera, mai exact la nivelul unui rost de dilatatie deteriorat.Anuntul a fost facut luni, 24 martie 2025, iar restrictiile vor fi valabile pentru o perioada de ... citește toată știrea