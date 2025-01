Alerta tanar disparut in Floresti, Cluj! Un tanar de 19 ani, aflat in sevraj, imbracat sumar, cautat de voluntari cu drona. Se va chema si elicopter

UPDATE ora 20:20Tanarul a fost gasit in zona Vlaha.--------------------------------Alerta: Tanar in sevraj disparut in Zona Tauti, Floresti, judetul ClujUn tanar de 19 ani, imbracat sumar, a disparut in zona Tauti, langa Floresti, conform informatiilor furnizate de mama acestuia.El este cautat de voluntari din comunitatea moto Cluj si din organizatia CERT, care foloseste masini 4x4.Cei care il observa sunt rugati sa sune la 112.Adolescentul aflat in sevraj a fost raportat disparut in ... citește toată știrea