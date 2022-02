Alesii USR PLUS Floresti, acuzati ca-i "sfideaza" pe floresteni! Au parasit sedinta unde s-au dezbatut si solutionat contestatiile primite

Consilierii Locali USR - PLUS din Floresti au facut din nou scandal si au iesit din sedinta in care se dezbateau si solutionau contestatiile (amendamentele) la legea bugetului local.Consilierii USR PLUS au plecat din sedinta de dezbatere a contestatiilorCei de la USR PLUS nu au vrut sa dezbata aceste amendamente, pe motiv ca ei vor sa faca acest lucru in public, desi Legea 273 prevede clar ca aceste contestatii se solutioneaza de catre consilierii locali, iar la final, pe baza consensului, se ... citeste toata stirea