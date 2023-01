Alexandra, studenta la o universitate din Cluj, care a murit in teribilul accident din Telciu, va fi inmormantata in rochie de mireasa

Trei vieti au fost curmate intr-o clipa, in teribilul accident de saptamana trecuta in Bistrita-Nasaud, la Telciu. S-au ridicat la cer doi tineri, studenti in Cluj-Napoca si un barbat de 41 de ani, dupa ce masina in care se aflau a intrat prea tare intr-o curba.Alexandra Strajeriu, tanara de 21 de ani din Pojorata, care si-a pierdut viata in tragicul accident rutier in Telciu, va fi inmormantata in rochie de mireasa. Studenta in anul III la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, fata a murit ... citeste toata stirea