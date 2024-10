Alexandru Cordos: Finalizam legatura dintre centura Valcele -Apahida si Autostrada A3. Unim Romania prin infrastructura. Solutii reale pentru Cluj!

Unim Romania prin infrastructura-Solutii reale pentru dezvoltarea Clujului"Alexandru Cordos, PSD Cluj: Unim Romania prin infrastructura.Solutii reale pentru dezvoltarea ClujuluiUnadintre marile piedici in calea progresului este infrastructura deficitara.Drumurile aglomerate si lipsa autostrazilor incetinesc dezvoltarea tarii siprovoaca nemultumire in randul cetatenilor. Clujul, desi un pol economicimportant, se confrunta zilnic cu blocaje si ore pierdute in trafic. Locuitoriizonei ... citește toată știrea