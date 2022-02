Alexandru Rafila: Masca este mai eficienta, poate, in acest moment chiar decat vaccinarea

Alexandru Rafila a declarat, marti seara, la Antena 3, ca decizia Curtii Constitutionale trebuie respectata cu privire la purtarea mastii in spatii deschise."Nu pot sa spun cum este situatia din punct de vedere juridic, dar, in mod evident, in momentul in care o Ordonanta este declarata neconstitutionala de catre Curte, decizia trebuie respecta. Mai exista o prevedere legala intr-o lege care se refera la utilizarea mastii de protectie in interior care ramane valabila. In ceea ce priveste ... citeste toata stirea