Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca Romania se pregateste de ridicarea restrictiilor "dar cu precautie", relateaza G4media.ro.Ministrul a transmis ca este nevoie de precautie in luarea deciziilor pentru a nu supraincarca spitalele in urma relaxarilor si pentru a preveni cresterea numarului de decese.Alexandru Rafila a mai spus ca nu ... citeste toata stirea