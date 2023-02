Alexandru Rafila, revoltat de medicii care iau mita, le da un sfat pacientilor: "Recunostinta poate fi exprimata prin flori sau bomboane"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, catalogheaza drept "inacceptabil" si "de netolerat" ca personalul medical sa primeasca bunuri materiale pentru acordarea de servicii medicale. In acelasi timp, ministrul Sanatatii le sugereaza pacientilor care vor sa-si exprime recunostinta sa o faca prin intermediul "florilor si bomboanelor"."Este absolut inacceptabil. Sunt foarte transant, pentru ca eu, personal - si nu are legatura cu calitatea mea de ministru, are legatura cu calitatea mea de medic si ... citeste toata stirea