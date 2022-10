Alianta Studentilor s-a intalnit cu noul ministru al Educatiei. Au cerut cresterea burselor si limitarea mandatelor rectorilor

Alianta Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) i-a cerut noului ministru al Educatiei, Ligia Deca, sa majoreze bursele, in cadrul unei intalniri avuta miercuri, 19 octombrie.Care au fost punctele discutiei cu noul ministru al Educatiei:1.Cresterea ponderii reprezentarii studentilor in alegerea rectorilor la 25%, in vederea consolidarii statutului studentilor de beneficiari directi ai actului educational si parteneri cu drepturi egale ai comunitatii universitare;2. ... citeste toata stirea