Alin Tise : "Am votat pentru continuarea dezvoltarii Clujului si pentru finalizarea angajamentelor pe care le-am luat" VIDEO

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, candidat pentru un nou mandat, a votat in cursul zilei de duminica in Municipiul Cluj-Napoca, insotit de Emil Boc si Daniel Buda"Am votat pentru continuarea dezvoltarii Clujului si pentru finalizarea angajamentelor pe care le-am luat acum cativa ani in fata clujenilor. Am votat pentru un Cluj european, pentru a finaliza proiectele aflate in derulare si pentru Clujul metropolitan, care va deveni motorul de dezvoltare a viitoarei regiuni a ... citește toată știrea