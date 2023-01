Alin Tise da vina pe angajatii ministerelor pentru proiectele care "nu se misca" la nivel local: "Sunt foarte multi prosti"

Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, se arata nemultumit de activitatea angajatilor din ministere, inclusiv a ministrilor din Partidul National Liberal. Tise da vina pe acestia pentru blocajele care apar in proiectele initiate de Consiliul Judetean ce necesita aprobare de la Bucuresti."Nu vreau sa spun in spatiul public toate demersurile si toate certurile pe care le am cu multi de la Bucuresti, care in paranteza fie spus: sunt foarte multi prosti. Nu toti sunt de rea credinta, ... citeste toata stirea