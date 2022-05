Alin Tise: Drumul Apusenilor va fi finalizat in scurt timp si va asigura accesul spre cea mai frumoasa zona turistica a judetului

Lucrarile de reabilitare si modernizare derulate de Consiliul Judetean Cluj pe Drumul Apusenilor au intrat in faza asternerii ultimului strat de asfalt.Asternerea primului strat, cel de binder, a fost complet finalizata, lucrarile continuand prin turnarea celui de-al doilea strat de asfalt, respectiv cel de uzura.In cursul zilei de azi, vineri, 27 mai 2022, va fi finalizata asfaltarea unui sector in lungime de 7 km, dupa ce, in prealabil, stratul de uzura a fost deja asternut pe alti peste 8 ... citeste toata stirea