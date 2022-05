Alin Tise: S-a eliberat certificatul de urbanism pentru proiectul de alimentare cu apa potabila a zonei de munte a judetului

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a semnat certificatul de urbanism necesar in vederea demararii proiectului de extindere a retelei publice de apa potabila a judetului in zona de munte, prin racordarea, intr-o prima etapa, a comunelor Calatele, Manastireni, Rasca, Belis si Sancraiu.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean, a declarat ca "alimentarea cu apa a zonei de munte a judetului reprezinta o prioritate absoluta a actualului mandat. In acest fel vom contribui la ... citeste toata stirea