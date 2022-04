Alin Tise toaleteaza arborii de pe drumurile din judet cu scule ca in Austria - FOTO

Consiliul Judetean Cluj a demarat o serie de lucrari de intretinere care au drept scop asigurarea unei mai bune vizibilitati in trafic si, astfel, cresterea sigurantei circulatiei rutiere pe drumurile judetene.Lucrarile de intretinere specifice constau in toaletarea arborilor din apropierea caii de rulare si din vecinatatea drumului, precum si tocarea materialului lemnos rezultat in urma acestor lucrari.Operatiunile au demarat pe sectorul de drum Aghires - Leghia, situat pe drumul judetean ... citeste toata stirea