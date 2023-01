Alo, Politia din Floresti mai exista? Oamenii se plang ca sunt terorizati de diverse gasti de mici interlopi - VIDEO

Florestenii reclama faptul ca seara de seara siguranta publica este pusa in pericol de tot felul de gasti de cartier, care perturba linistea si intimideaza locuitorii comunei. Politia este inexistenta in localitate, iar oamenii se tem sa filmeze scenele, pentru a nu avea de suferit.Un florestean, cititor Stiri de Cluj, a surprins o astfel de scena, dar a precizat ca lucrurile stau mult mai grav."As dori sa va contactez in legatura cu o problema pentru care - sper ca multi dintre noi, ... citeste toata stirea