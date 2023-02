Alo, Supercom! Alo, Emil Boc! "De cand s-a transformat cartierul Gheorgheni in Pata Rat?"

Clujenii sunt foarte nemultumiti de faptul ca nu se colecteaza bine gunoaiele menajere si multi nu stiu care este cauza.Salubritatea in tot judetul a fost preluata din 27 ianuarie de firma Supercom, companie care colecteaza deseuri si in alte judete si unde are probleme. Aplicatia de reclamatii a Primariei Cluj-Napoca, mycluj.ro, este asaltata de plangeri.In multe cazuri oamenii spun ca nu s-a dus gunoiul de cateva zile, dar pe Aleea Baita, in Gheorgheni, e jale."Pe Aleea Baita nr. 12 ... citeste toata stirea