Alta bataie de joc! Clujeni amendati de DSP, desi au completat formularul PLF de intrare in tara

Doi clujeni s-au trezit acasa cu o amenda pentru ca nu au completat formularul PFL pentru intrarea in Romania, desi ei au salvat formularele si pot demonstra contrariul.Ramona B. reclama faptul ca sistemul este facut prost si nu mai ai dovada ca ai completat si trimis formularul in momentul in care primesti amenda."Aceasta este o situatie in care se afla zeci de mii de romani si anume primirea unei amenzi in valoare de 2000-3000 de lei pentru necompletarea sau completarea gresita a PLF-ului ... citeste toata stirea