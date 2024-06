Alta piata, alt miting, acelasi oras Cluj-Napoca: Cateva zeci de barbati si o singura femeie la mitingul pentru familie din Cluj-FOTO

In Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca se desfasoara la aceasta ora (16.00) mitingul pentru familie organizat ca o replica la Cluj Pride 2024, desfasurat, in acelasi timp, in Piata Unirii si care celebreaza diversitatea si dragostea in toate formele ei.Cateva zeci de barbati si o singura femeie au participat la mitingul pentru familie din Piata Avram Iancu din ClujOrganizatorii mitingului pentru familie au subliniat importanta pastrarii valorilor traditionale si protejarii institutiei familiei, ... citește toată știrea