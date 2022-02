Altercatie cu tentativa de omor la Cluj, un marocan a fost injunghiat

Altercatie cu tentativa de omor la Cluj, un barbat a fost injunghiat, a fugit la spital.Ieri dupa-masa in jurul orei 14, politia a fost sesizata prin apel la numarul de urgenta 112 112 cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 31 de ani, cetatean strain, s-a deplasat la spital in Cluj-Napoca, prezentand o plaga in zona abdominala. "Pana in prezent, in urma administrarii materialului probator de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Politiei municipiului ... citeste toata stirea