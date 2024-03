Alti bani, alta distractie Centrul pentru Industrii Creative al Primariei din Lomb are nevoie de consolidari/Expertiza tehnica comandata de Primariei dupa ce s-a suspendat receptia finala a obiectivului ca urmare a aparitiei unor "fisuri, deplasari, rotir

Administratia locala a contract serviciile firmei Uctra Expert pentru 120.000 lei pentru a face o expertiza tehnica privind neconformitatile aparute la cladirea Centrului Regional pentru Industrii Creative din Lomb.Comisia de receptie finala a respectivului obiectiv terminat in noimebrie 2017 in cadrul unui proiect cu fonduri europene a suspendat procedura in toamna anului trecut dupa ce a constatat o serie de probleme cu aceasta constructie."In data de de 25.09.2023 in urma deplasarii ... citește toată știrea