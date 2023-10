"In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 10 octombrie 2023, respectiv al noptii de 10 spre 11 octombrie 2023, alti 283 de cetateni romani au revenit in siguranta in Romania, prin intermediul a trei curse Tarom - doua din Tel Aviv, Israel, si una din Amman, Iordania - precum si a unei ... citeste toata stirea